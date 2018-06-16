قريباً.. إنشاء مركز للزوار في موقع «جبل النور» بمكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

قريباً.. إنشاء مركز للزوار في موقع «جبل النور» بمكة

قريباً.. إنشاء مركز للزوار في موقع «جبل النور» بمكة
0

تواصل – واس:

تبدأ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قريباً، بإنشاء مركز للزوار في موقع جبل النور بمكة المكرمة ضمن مشروع لتطوير وتأهيل الموقع في إطار برنامج مواقع التاريخ الإسلامي الذي تتعاون فيه الهيئة مع عدد من الجهات، متضمناً تأهيل الموقع وفتحه للزوار وتثقيف الزوار بدوره التاريخي، والسيرة النبوية، وتبصيرهم بالمعلومات الصحيحة وتجنب التصرفات المنافية للعقيدة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتدعمه الدولة ضمن برنامج التحول الوطني بأكثر من خمسة مليارات ريال على عدة مراحل، ويشتمل على مجموعة من المشروعات الرئيسية التي تزيد في مجملها عن 230 مشروعاً في مجالات التراث الحضاري.

وكانت الإدارة الهندسية بالهيئة، قد أنهت الدراسات والتصاميم المتعلقة بمركز الزوار في موقع جبل النور، الذي يعد الأشهر إسلاميا لارتباطه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق الكتب التاريخية، يقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، ويطل على طريق العدل، وسمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة في غار حراء.

ويبلغ ارتفاع هذا الجبل 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل وتبلغ مساحته خمسة كيلومترات و250 متراً مربعاً وتشبه قمته الطربوش أو سنام الجمل.

وفي جبل النور غار حراء؛ وهو واحد من أهم الأماكن في تاريخ الإسلام وسيرة نبيه، وقد شهد واحداً من أهم أحداث تاريخ البشرية والإسلام واللحظات الفاصلة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغار حراء هو الغار الذي كان يختلي ويتعبد فيه رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن عليه بواسطة جبريل عليه السلام.

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حصر مواقع التاريخ الإسلامي في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وأنجزت عدداً من المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات التوثيقية والمعلومات التعريفية لهذه المواقع، وبدأت في مرحلة إعداد تصاميم تأهيل تلك المواقع وتطويرها من خلال فريق عمل مشترك بين الهيئة وشركائها.

وبدأت المرحلة التالية من البرنامج والمتمثلة في الإعداد لمشروعات تهيئة وتأهيل هذه المواقع للزوار ضمن الضوابط الشرعية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتضمن هذه المشروعات، إنشاء مراكز حضارية ومتاحف مفتوحة ومراكز إرشاد وتوجيه لزوار هذه المواقع؛ وذلك في إطار برنامج مواقع التاريخ الإسلامي الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وإماراتي وأمانتي المنطقتين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عُمَد وأهالي عزيزية مكة يعايدون مرضى مدينة الملك عبدالله الطبية

عُمَد وأهالي عزيزية مكة يعايدون مرضى مدينة الملك عبدالله الطبية

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

تفاصيل وفاة «بنجلاديشي» بعد إلقاء نفسه من الدور الأول بالحرم المكي

وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة

وقف تراخيص سيارات الأجرة بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>