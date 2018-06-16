تعزيزات ضخمة لقوات التحالف تحسم معركة مطار الحديدة

تواصل – وكالات:

استقدمت القوات اليمنية المشتركة في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة مطار الحديدة، اليوم الاثنين.

وتحاصر القوات المشتركة ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، التي تتحصن داخل مطار الحديدة، من معظم الجهات، بعد أيام من المعارك بين الطرفين تكبد خلالها المتمردون خسائر بشرية كبيرة.

وأكدت مصادر خاصة أن الميليشيات الانقلابية أعلنت حالة الاستنفار داخل مدينة الحديدة، ومنعت خروج المدنيين من منطقة الكيلو 16 وشارع الخمسين، بحسب “سكاي نيوز”.

وتشير الخطوة الحوثية إلى احتمال استخدام المدنيين داخل الحديدة، دروعاً بشرية، في المعارك التي تشهدها المدينة.

ورصدت القوات المشتركة محاولات حوثية للتسلل إلى مواقع القوات اليمنية؛ من أجل شن هجمات جنوبي الحديدة.