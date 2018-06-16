مصرع 3 وإصابة المئات إثر زلزال عنيف ضرب اليابان

تواصل – واس:

ضرب زلزال عنيف، اليوم الاثنين، غرب اليابان؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها و300 جريح؛ وفقاً لما أعلنته الحصيلة الرسمية لوكالة إدارة الحالات الطارئة بالبلاد.

وقدرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 13 كلم وبلغت شدّته 6,1 درجة على مقياس ريختر، وتلا الزلزال هزات ارتدادية عديدة وحذرت السلطات سكان المنطقة من خطر انهيار منازل وانهيارات أرضية في حين يتوقع تساقط أمطار.

وتسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 ألف منزل، وأدى إلى توقف حركة القطارات وقت الذروة، ولم يتسبب الزلزال بأضرار كبيرة إلا أن عشرات الحرائق اندلعت، بحسب وسائل إعلامية.

وتحدثت شبكة الإعلام الياباني الرسمية عن إلغاء حوالي 80 رحلة جوية وأظهرت مشاهد تلفزيونية طوابير طويلة يقف فيها مسافرون بينهم العديد من السياح الأجانب.

يذكر أن اليابان تقع على حزام النار في المحيط الهادي حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية على الأرض، وتضرب اليابان سنوياً أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم.