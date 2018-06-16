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فتح باب التقديم على الوظائف التعليمة للرجال.. التفاصيل كاملة

فتح باب التقديم على الوظائف التعليمة للرجال.. التفاصيل كاملة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعلیم بالتنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة عن فتح باب التقديم على الوظائف التعلیمیة للمعلمین اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الیوم الاثنین.

وأوضحت الوزارة أن التقديم للوظائف متاح عبر نظام جدارة الإلكتروني على الرابط (هنا)، على أن يغلق باب التقديم عند الثانیة عشرة مساء يوم الأحد العاشر من شھر شوال الجاري.

ومن ضمن الشروط للمتقدمین على الوظائف: الحصول على درجة البكالوريوس، اجتیاز اختبار كفايات العام والتخصص، مناسبة الدرجة العلمیة والتخصص للمواد التعلیمیة المعلنة، معادلة للدرجة العلمیة للحاصل على المؤھل من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظیفة رسمیة مستوى دخولھا موازٍ علیھا.

يذكر أن وزارة التعلیم أعلنت في وقت سابق فتح باب التقديم للمواطنین والمواطنات الحاصلین والحاصلات على الدرجة الجامعیة لشغل 9817 وظیفة تعلیمیة، منھا 4882 للرجال و4935 للنساء.

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بورصة تواصل

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