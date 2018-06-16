الإمارات تمنح رعايا دول «الحروب والكوارث» إقامة لمدة عام

تواصل – وكالات:

قرر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الاثنين، منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن القرار يأتي “تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول ودعماً لهم، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم”.

وينص القرار على “السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة”.