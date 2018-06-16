تدمر قيمة الأصول.. تقرير دولي يحذر من مخاطر «العملات الرقمية»

تواصل – وكالات:

حذر تقرير بنك التسويات الدولي BIS في سويسرا، من خطر العملات الرقمية الافتراضية مثل بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وغيرها، مؤكداً أنها ضارة وعديمة القيمة ووسيلة لانهيار قيمة الأصول.

وخصص التقرير السنوي للبنك المعروف بأنه البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية، فصلاً كاملاً عن العملات الافتراضية ومدى ما تشكله من خطورة على النظام المالي العالمي وعلى ثروات الأفراد.

وكانت العملات الافتراضية، وأشهرها بيتكوين، قد بدأت كأداة تداول على ما يسمى “الإنترنت المخفي” الذي يستخدمه المجرمون واللصوص من مافيا تجارة البشر والمخدرات وغيرها قبل أن يبدأ تداولها عبر الإنترنت في العقد الأخير، وربما كرد فعل على الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.

لكن تقرير بنك التسويات الدولي يفصل ما بين العملات الافتراضية وبين تكنولوجيا التعامل بها المعروفة باسم “بلوكتشين” التي بدأ استخدامها لأمانها التقني الشديد.

ورغم أن دولاً تجرب تكنولوجيا البلوكتشين مثل كندا (مشروع جاسبر)، واليابان (مشروع ستيلا)، وسنغافورة (مشروع أوبين) إلا أن أيّاً منها لم تقدم على إصدار عملة رقمية افتراضية.

ويخلص التقرير إلى أن التعدين (البحث عن العملات الافتراضية عبر الإنترنت) والتداول أصبح كارثة بيئية عالمية لما يحتاجه من طاقة، حيث تستنزف بيتكوين وحدها طاقة تساوي ما تستهلكه دولة مثل سويسرا.

وأشار التقرير إلى أن العملات الرقمية تصبح “بلا قيمة من خلال عمليات الغش أو الاختراق الرقمي”، وغالباً ما يتم التداول فيها عبر صناديق وهمية تودي بثروة المواطنين بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية.

ومن سلبيات هذه العملة أيضاً أن الثقة التي تعد أهم قيمة للعملات، يمكن أن تنهار ببساطة لتجعل العملة بلا قيمة، حيث ذكر التقرير: “يمكن للثقة أن تتبخر في أي لحظة نتيجة هشاشة عملية التدقيق التي تضمن إتمام المعاملات، كما أن العملة الرقمية يمكن أن تتوقف تماماً ما يعني خسارة القيمة بالكامل”.

ويفصل التقرير أيضاً وهم سرعة التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية بعيداً عن الأنظمة المالية الرسمية؛ إذ إن التدقيق في أي معاملة يأخذ في التباطؤ مع كل عملية، فكلما ارتفع عدد العملات المتداولة، كلما زاد الوقت المطلوب للتداول وصولاً إلى عدة ساعات.