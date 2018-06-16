بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران

تواصل – واس:

بدأت لجنة توطين الوظائف بمنطقة، نجران أمس الأحد، تطبيق قرار التوطين على نشاطات المستلزمات الرجالية والعطور ووكالات ومعارض السيارات ومحال بيع قطع الغيار.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٤ محلاً للأنشطة المستهدفة، وتم ضبط 6 مخالفات لوافدين من مختلف الجنسيات يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.

وتابع الدوسري أن نسبة التوطين حالياً في نشاط المستلزمات الرجالية تجاوزت ٦٠%، وارتفعت نسبة مشاركة وعمل السعوديين في النشاط بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أي نشاط صدر القرار بتوطينه لن يسمح بعمل الوافد فيه، وستقوم اللجنة على مدار اليوم بمتابعة تلك الأنشطة، وإيقاع العقوبات بحق المتجاوزين من أصحاب الأعمال أو العمالة الوافدة المخالفة