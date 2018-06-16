بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران

بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران
0

تواصل – واس:

بدأت لجنة توطين الوظائف بمنطقة، نجران أمس الأحد، تطبيق قرار التوطين على نشاطات المستلزمات الرجالية والعطور ووكالات ومعارض السيارات ومحال بيع قطع الغيار.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٤ محلاً للأنشطة المستهدفة، وتم ضبط 6 مخالفات لوافدين من مختلف الجنسيات يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.

وتابع الدوسري أن نسبة التوطين حالياً في نشاط المستلزمات الرجالية تجاوزت ٦٠%، وارتفعت نسبة مشاركة وعمل السعوديين في النشاط بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أي نشاط صدر القرار بتوطينه لن يسمح بعمل الوافد فيه، وستقوم اللجنة على مدار اليوم بمتابعة تلك الأنشطة، وإيقاع العقوبات بحق المتجاوزين من أصحاب الأعمال أو العمالة الوافدة المخالفة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فتح باب التقديم على الوظائف التعليمة للرجال.. التفاصيل كاملة

فتح باب التقديم على الوظائف التعليمة للرجال.. التفاصيل كاملة

غداً.. بدء التقديم على 4882 وظيفة جديدة للمعلمين

غداً.. بدء التقديم على 4882 وظيفة جديدة للمعلمين

وظائف شاغرة في «بي إيه إي سيستمز» داخل المملكة

وظائف شاغرة في «بي إيه إي سيستمز» داخل المملكة

لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي

لتوطين الوظائف.. حصر 43 محلاً تجارياً ومخالفة 17 أخرى بالخفجي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>