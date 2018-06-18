نصائح تقنية مهمة قبل شراء «راوتر»

تواصل – وكالات:

أصبحت أجهزة الراوتر من التجهيزات المنتشرة في كل منزل تقريباً، حيث لا يمكن إجراء اتصالات الإنترنت الحديثة دون هذه الأجهزة.

وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند شراء أجهزة الراوتر.

من الأمور المهمة الواجب مراعاتها أن يكون جهاز الراوتر قادراً على القيام بجميع الوظائف المرغوبة، فليس كل جهاز يتضمن مودم يمكنه الوصول إلى شبكة الإنترنت بمفرده.

وكلما زاد سعر جهاز الراوتر، زادت الوظائف، التي يوفرها للمستخدم، إلا أنه يتعين على المستخدم تقييم احتياجاته، حيث لا يحتاج بعض الأشخاص إلى سيرفر ميديا في المنزل، ولكن من الوظائف الأكثر إفادة وجود إمكانية وصول الضيوف إلى الشبكة المنزلية WLAN، ولكن هذا لا يعني الوصول التلقائي إلى جميع النطاقات (الخاصة) في الشبكة المنزلية.

بالإضافة إلى أن وظيفة إجراء المكالمات الهاتفية تعتبر من الوظائف الواجب مراعاتها عند شراء أجهزة الراوتر؛ نظراً لأنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحويل جميع الاتصالات الرقمية المتبقية إلى معيار نقل الصوت الرقمي عن طريق بروتوكول الإنترنت (VoIP) والمعتمد على الإنترنت؛ وبالتالي يحتاج المستخدم حالياً إلى جهاز راوتر يدعم هذا المعيار من أجل إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة الهاتف الأرضي.

ومن ضمن الوظائف الإضافية أيضاً أنه يمكن لجهاز الراوتر دعم الهواتف الرقمية اللاسلكية، التي تعرف باسم هواتف DECT، واستعمال أجهزة الراوتر كقاعدة أساسية، بحيث يمكن اقتران الهاتف اللاسلكي بجهاز الراوتر مباشرة دون الحاجة إلى قاعدة أساسية بشكل إضافي.