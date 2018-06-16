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مرض انحراف إبهام القدم.. الأسباب وطرق الوقاية

مرض انحراف إبهام القدم.. الأسباب وطرق الوقاية
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تواصل – وكالات:

يعاني البعض من مشكلة انحناء أو انحراف إبهام القدم؛ مما يسبب مشاكلَ وآلاماً عند ارتداء الأحذية بسبب الضغط على المفصل.

وفي هذا السياق، أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن لانحراف إبهام القدم أسباباً عدة، أبرزها ضعف النسيج الضام وأمراض المفاصل وقِصر الأوتار والعضلات، بالإضافة إلى كثرة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

وأوضح المعهد الألماني أن انحراف إبهام القدم حالة مرضية تُصيب إبهام القدم بحيث يحدث انحناء في عظام إبهام القدم، ويؤدي إلى تغير شكله وينتج عن ذلك ألم مصاحب لتحريك المفصل.

ويمكن تخفيف المتاعب بالجبائر، والعلاج الطبيعي، والمسكنات، والأحذية المناسبة، لكن لا يمكن تصحيح الإبهام بغير الجراحة.

وللوقاية من انحراف إبهام القدم، ينصح الخبراء الألمان بالمشي بأقدام حافية؛ إذ يساعد المشي على تقوية عضلات القدم، ويعزز الوضعية الطبيعية للقدم والأصابع. كما أن الأحذية المسطحة ذات المقاس المناسب تسهم في الوقاية.

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