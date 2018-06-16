أسلحة لمواجهة ألم الوجه «مجهول السبب».. احذروا الجراحة

تواصل – وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن بعض الأشخاص يعانون من ألم مستمر أو متكرر في الوجه بلا سبب واضح فيما يعرف باسم “ألم الوجه مجهول السبب” (Idiopathic Facial Pain)؛ ما يُسبب لهم ضغطاً نفسياً رهيباً.

وأضافت الرابطة أنه يمكن مواجهة هذا الألم من خلال ممارسة الرياضة كالمشي وتقنيات الاسترخاء مثل الاسترخاء العضلي التقدمي، بالإضافة إلى العلاج السلوكي.

كما أن مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات يمكن أن تدعم العلاج؛ حيث إنها تخفف الألم وتعالج في الوقت ذاته أعراض الاكتئاب مثل الكآبة والخوف والتوتر.

وحذرت الرابطة من إجراء عملية جراحية؛ لأنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم الألم.