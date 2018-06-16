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«الأرصاد»: الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة في الظل (فيديو)

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تواصل – الرياض:

حذر المتحدث الرسمي للھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة حسن القحطاني، من أن بعض مناطق المملكة خصوصاً المنطقة الشرقیة، قد تسجل درجات حرارة خلال ھذا الصیف تتجاوز الـ 50 درجة مئوية في الظل.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن درجات الحرارة في الصیف تتراوح بصفة عامة ما بین 38 إلى 49 درجة مئوية، لافتاً إلى أن معدلات درجات الحرارة تحت أشعة الشمس تتراوح ما بین 52 إلى 54 درجة مئوية.

ولفت القحطاني إلى أن شھر أغسطس ھو الأعلى في درجات الحرارة خلال فصل الصیف، مبیناً أن مدينة جدة سجلت عام 2010 درجة حرارة 52 درجة مئوية في الظل، وھي مسجلة في منظمة الأرصاد العالمیة كأعلى المدن في درجات الحرارة ذلك العام.

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