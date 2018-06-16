حدث بالفعل.. السماء تمطر «أخطبوطات وأسماكاً» في الصين (صور)

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تواصل – وكالات:

في واحدة من أغرب ظواهر الطقس، أمطرت سماء مدينة “تشينغداو” الساحلية الصينية العديد من الحيوانات البحرية مثل الأخطبوط، ونجم البحر، والقريدس، والأسماك.

وتعرضت مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ بالصين يوم الأربعاء الماضي لعاصفة شديدة؛ تسببت في سقوط الأشجار والإشارات المرورية، وغمرت المياه الشوارع وعطلت حركة المرور.

وترافقت العاصفة الهوجاء مع ظاهرة استحوذت على اهتمام سائقي السيارات في المدينة، بعد تساقط كائنات بحرية على المدينة، حسب موقع “أويتي سنترال”.

وأظهرت صُور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” تطاير الأخطبوطات، ونجم البحر، وكائانت بحرية أخرى على طرق المدينة وعلى زجاج السيارات في الشوارع.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن هذه المخلوقات يمكن أن تكون قد حُملت من البحر وسقطت على طول الطريق بفعل الرياح الشديدة.

 

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