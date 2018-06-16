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بسبب «الديزل».. القبض على الرئيس التنفيذي لـ«أودي» في ألمانيا

بسبب «الديزل».. القبض على الرئيس التنفيذي لـ«أودي» في ألمانيا
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تواصل – وكالات:

أعلن ممثلون للادعاء وشركة فولكس فاغن الألمانية لتصنيع السيارات الشركة الأم لـ”أودي” للسيارات الفاخرة اليوم الاثنين، القبض على الرئيس التنفيذي لـ “أودي”، روبرت شتادلر، على خلفية فضيحة التلاعب ببيانات انبعاثات الغازات؛ وذلك بعد أسبوع من مداهمة مسكن شتادلر بحثاً عن أدلة تدعم التحقيق الذي يشمل اتهامات بالاحتيال، والشهادة المزورة غير المباشرة.

وأوضح مكتب مدعي مدينة ميونخ أن “المتهم مثل أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإبقائه قيد الحجز الاحتياطي”.

وأضاف الادعاء أن “أودي” باعت ما لا يقل عن 210 آلاف سيارة بمحركات ديزل مزودة ببرامج تلاعب في الولايات المتحدة، وأوروبا بداية من 2009، ويحقق الادعاء في مزاعم احتيال والترويج لمنتجات بطريقة غير قانونية منذ العام الماضي.

وداهم ممثلو الادعاء في مطلع فبراير مقر “أودي” في إنغولشتات ومكاتبها في مصنعها في نيكارزولم، جنوبي ألمانيا.

وحتى الآن، لم يوجه أي اتهام رسمي إلا إلى المسؤول السابق عن تطوير المحركات في أودي العضو بالمجلس التنفيذي لبورشه.

ويحتجز هذا المسؤول، الذي حُجب اسمه التزاماً بقانون حماية الخصوصية الألماني، منذ القبض عليه في سبتمبر الماضي.

وكانت تفجرت فضيحة التلاعب باختبارات الانبعاثات في مجموعة فولكس فاغن منذ سبتمبر 2015، عندما اعترفت المجموعة بالتلاعب بمعايير اختبارات التلوث في أكثر من 11 مليون سيارة تعمل بالديزل بيعت حول العالم.

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