مصر.. دعوى قضائية تُطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار

تواصل – وكالات:

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته، تطالبه بتعويض بـ 150 مليون دولار أمريكي، في أول دعوى قضائية من نوعها.

وتتهم الأسر المصرية قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها، وهم أربعة ضباط، في هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الاثنين.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها “تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية” في سيناء، من ضمنها أحكام بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة “التخابر مع قطر”.

وتُشير عريضة الدعوى، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات “تؤويها وتدعمها قطر” مثل عناصر من حركة حسم، التي يعتبرها الأمن المصري، الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

ويعتبر المدعون أن إيواء قطر بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية دليل إدانة لقطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر “رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر”.

وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى، وحال صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض؛ فإنه يمكن للحكومة المصرية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض لذوي الحقوق من المتضررين.