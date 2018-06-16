مصر.. دعوى قضائية تُطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

مصر.. دعوى قضائية تُطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار

مصر.. دعوى قضائية تُطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار
0

تواصل – وكالات:

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته، تطالبه بتعويض بـ 150 مليون دولار أمريكي، في أول دعوى قضائية من نوعها.

وتتهم الأسر المصرية قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها، وهم أربعة ضباط، في هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الاثنين.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها “تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية” في سيناء، من ضمنها أحكام بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة “التخابر مع قطر”.

وتُشير عريضة الدعوى، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات “تؤويها وتدعمها قطر” مثل عناصر من حركة حسم، التي يعتبرها الأمن المصري، الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

ويعتبر المدعون أن إيواء قطر بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية دليل إدانة لقطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر “رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر”.

وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى، وحال صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض؛ فإنه يمكن للحكومة المصرية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض لذوي الحقوق من المتضررين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصر.. الحكومة ترفع أسعار الوقود والغاز للمرة الثالثة

مصر.. الحكومة ترفع أسعار الوقود والغاز للمرة الثالثة

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين.. وتغيير وزيري الدفاع والداخلية

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين.. وتغيير وزيري الدفاع والداخلية

«الخطوط الكويتية» تنفي توجيهات «منع المعتمرين القطريين»

«الخطوط الكويتية» تنفي توجيهات «منع المعتمرين القطريين»

مواطن قطري: أديتُ مناسك العمرة بحرية ودون معوقات (فيديو)

مواطن قطري: أديتُ مناسك العمرة بحرية ودون معوقات (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>