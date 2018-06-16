انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في جازان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

«رصاصة العيد» تخترق سيارة مواطن.. ونجاة شقيقه بأعجوبة (فيديو)

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

بالأسماء.. 24 ألف مستفيد من الدفعة السادسة لـ «برنامج سكني»

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

الإطاحة بـ «عصابة آسيوية» سرقوا مجوهرات وأموال امرأة بمكة

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

اكتشاف «جثة مقيم» على قارعة طريق عام بالأحساء (فيديو)

انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في جازان

انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في جازان
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، صباح الاثنين، فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في قطاعي أحد المسارحة وأبوعريش، وتستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.

وألقى الدكتور الأحوس، كلمة خلال افتتاح الحملة بمقرها الرئيس بمدرسة الحصمة بمحافظة أحد المسارحة، بين خلالها أن الحملة الصيفية تأتي ضمن مسارات العمل الصيفي الذي أطلقته وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي، وتشمل الأندية الطلابية والبرامج الصيفية والتدريبية والبرامج المركزية على مستوى الإدارات.

وأضاف أن الحملة تأتي ضمن البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع وتحت إشراف وزارة التعليم، منوهاً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتدشينه لبرامج وفعاليات الحملة أمس الأول.

وشدد على الدور الهام والحيوي للمعلمين والمعلمات فهم المحور الفيصل في تقديم الخدمات التعليمية للدارسين والدارسات والمساهمين في تحقيق أهداف الحملة في تعليم المستفيدين الأمور الأساسية في دينهم وحياتهم الاجتماعية، وتعديل بعض المفاهيم لديهم، مؤكداً الثقة الكبيرة في المعلمين والمعلمات لأداء دورهم وتحقيق نجاحات متميزة في نهاية الحملة، لافتاً إلى دور فريق العمل المركزي على مستوى الإدارة، الذي يبذل كل ما في وسعه للإشراف والتنفيذ، وبالشراكة مع كافة الإدارات المعنية المشاركة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الحملة.

وألقى المدير التنفيذي للحملة محمد بن علي خضير، كلمة استعرض خلالها أهداف الحملة في محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني، مبيناً أن العدد المستهدف يقارب 1000 دارس ودراسة، حيث يقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات من عدد من مناطق المملكة بالنسبة للمعلمين، ومن منطقة جازان بالنسبة للمعلمات، وتشمل عدداً من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات، فيما تم تخصيص 9 مراكز للدارسين و12 مركزاً للدارسات.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تقديم العديد من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات تشمل التوعية الدينية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوعية الصحية من وزارة الصحة، وإرشادات بيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتوعية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية للحملة.

وبين المدير التنفيذ للحملة أن الدارسين والدارسات يمنحون مكافأة مالية في نهاية دراستهم مقدارها 1000 ريال، كما يمنح الدارسون والدارسات الذين تمكنوا من إتقان المهارات المطلوبة شهادة اجتياز برنامج مجتمع بلا أمية، ويحق لهم مواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية.

بعد ذلك بدأت إجراءات توزيع المعلمين على مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاعي أحد المسارحة وأبوعريش وفق القرعة؛ تمهيداً لانطلاق الحملة واستقبال الدارسين بالمراكز.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تقويم التعليم: «قياس» ينهي تصحيح اختبارات «TIMSS» التجريبية

تقويم التعليم: «قياس» ينهي تصحيح اختبارات «TIMSS» التجريبية

«مدني جازان» يزور 6400 منشأة ويغلق 135 موقعاً مخالفاً

«مدني جازان» يزور 6400 منشأة ويغلق 135 موقعاً مخالفاً

وظائف شاغرة في «بي إيه إي سيستمز» داخل المملكة

وظائف شاغرة في «بي إيه إي سيستمز» داخل المملكة

الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان

الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد
تعلمت من الخليل!
مقالات

تعلمت من الخليل!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>