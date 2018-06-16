انطلاق الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في جازان

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أطلق مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، صباح الاثنين، فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في قطاعي أحد المسارحة وأبوعريش، وتستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.

وألقى الدكتور الأحوس، كلمة خلال افتتاح الحملة بمقرها الرئيس بمدرسة الحصمة بمحافظة أحد المسارحة، بين خلالها أن الحملة الصيفية تأتي ضمن مسارات العمل الصيفي الذي أطلقته وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي، وتشمل الأندية الطلابية والبرامج الصيفية والتدريبية والبرامج المركزية على مستوى الإدارات.

وأضاف أن الحملة تأتي ضمن البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع وتحت إشراف وزارة التعليم، منوهاً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتدشينه لبرامج وفعاليات الحملة أمس الأول.

وشدد على الدور الهام والحيوي للمعلمين والمعلمات فهم المحور الفيصل في تقديم الخدمات التعليمية للدارسين والدارسات والمساهمين في تحقيق أهداف الحملة في تعليم المستفيدين الأمور الأساسية في دينهم وحياتهم الاجتماعية، وتعديل بعض المفاهيم لديهم، مؤكداً الثقة الكبيرة في المعلمين والمعلمات لأداء دورهم وتحقيق نجاحات متميزة في نهاية الحملة، لافتاً إلى دور فريق العمل المركزي على مستوى الإدارة، الذي يبذل كل ما في وسعه للإشراف والتنفيذ، وبالشراكة مع كافة الإدارات المعنية المشاركة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الحملة.

وألقى المدير التنفيذي للحملة محمد بن علي خضير، كلمة استعرض خلالها أهداف الحملة في محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني، مبيناً أن العدد المستهدف يقارب 1000 دارس ودراسة، حيث يقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات من عدد من مناطق المملكة بالنسبة للمعلمين، ومن منطقة جازان بالنسبة للمعلمات، وتشمل عدداً من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات، فيما تم تخصيص 9 مراكز للدارسين و12 مركزاً للدارسات.

وأشار إلى أن الحملة تشمل تقديم العديد من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات تشمل التوعية الدينية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوعية الصحية من وزارة الصحة، وإرشادات بيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتوعية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية للحملة.

وبين المدير التنفيذ للحملة أن الدارسين والدارسات يمنحون مكافأة مالية في نهاية دراستهم مقدارها 1000 ريال، كما يمنح الدارسون والدارسات الذين تمكنوا من إتقان المهارات المطلوبة شهادة اجتياز برنامج مجتمع بلا أمية، ويحق لهم مواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية.

بعد ذلك بدأت إجراءات توزيع المعلمين على مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاعي أحد المسارحة وأبوعريش وفق القرعة؛ تمهيداً لانطلاق الحملة واستقبال الدارسين بالمراكز.