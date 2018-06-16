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دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر القلب والأوعية الدموية

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر القلب والأوعية الدموية
Choice between cigarette and e-cigarette
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من خطر السجائر الإلكترونية حيث تسبب أضراراً كارثية بالأوعية الدموية والقلب؛ نتيجة المواد الكيميائية المستخدمة في إعطائها نكهة خاصة.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن المنتجين يؤكدون أن بخار السجائر الإلكترونية بديل أقل خطورة من التبغ، إلا أن نتائج دراسات علمية عديدة تنفي صحة ذلك الادعاء.

وقام علماء في جامعة بوسطن باختبار 9 مواد كيميائية تستخدم في هذه السجائر، وتبين أنها تدمر خلايا الأوعية الدموية، وأن نكهات النعناع والقرفة والفانيلا والقرنفل، أقواها تأثيراً، وهي أعلى ضرراً من السجائر الاعتيادية.

ويعود سبب التأثير السلبي إلى أن هذه المواد المعطرة تخفض مستوى أوكسيد النيتروجين في الأوعية الدموية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع خطر تكون خثرات دموية وتقلص قدرة الأوعية على التوسع. ويؤدي كل هذا إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي بدوره يشكل السبب الرئيس للجلطات الدماغية، كما أنه يضاعف من احتمال احتشاء عضلة القلب وغيرها من الأمراض.

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