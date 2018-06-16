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سجن صهر العاهل الإسباني 5 سنوات.. اختلس ملايين من أموال التبرعات

سجن صهر العاهل الإسباني 5 سنوات.. اختلس ملايين من أموال التبرعات
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تواصل – وكالات:

سلّم إيناكي أوردانغارين، صهر ملك إسبانيا نفسه، اليوم الاثنين، ليدخل السجن بعدما حكمت محكمة عليا برد استئنافه وسجنه 5 أعوام وعشرة أشهر بتهمة اختلاس أموال، وفق ما أفادت إدارة السجون.

وأوضح ناطق باسم إدارة السجون أن زوج الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، دخل سجن برييفا، البلدة الواقعة على بعد 108 كيلومترات شمال مدريد عند الساعة الثامنة صباحاً (6:00 توقيت غرينيتش).

وكان المسلسل القضائي بدأ في مطلع عام 2010، فيما كانت إسبانيا غارقة في أزمة اقتصادية؛ ما مسّ بصورة العائلة الملكية وهيبتها.

ويأتي سجن صهر الملك في ما يقوم العاهل الإسباني حالياً بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً.

وكان القضاء الإسباني أمهل أوردانغارين لاعب كرة اليد السابق، الحائز على ميداليتين برونزيتين في الألعاب الأولمبية، حتى منتصف ليلة الاثنين الماضي (22:00 توقيت غرينيتش) لتسليم نفسه ودخول السجن طوعاً.

وحكمت المحكمة العليا في مدريد برد الاستئناف الذي قدّمه أوردانغارين الثلاثاء الماضي، وقضت بإنزال عقوبة بالسجن خمسة أعوام وعشرة أشهر على صهر الملك فيليبي بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات مع شريك له من الإعانات التي قدمت لمؤسسة “نوس” غير الربحية التي كان يرأسها.

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