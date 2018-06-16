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«الشؤون البلدية» تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة العيد

«الشؤون البلدية» تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة العيد
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانات المناطق والمحافظات، تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك حرصاً على توفير الخدمات للأفراد والمؤسسات والشركات لعدم تعطيل أعمالهم.

وحرصاً على استقبال الشكاوى والاستفسارات، فعّلت الوزارة إمكانية استخدام خدمة الهاتف 940 عبر فريق يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والاستفسارات من الأفراد والجهات المختلفة ومعالجتها من خلال تواصل المسؤولين مع مقدمي البلاغات والتأكد من حل جميع المشاكل.

كما أتاحت الوزارة إمكانية إصدار وتجديد رخصة العربات المتنقلة، وإصدار وتجديد رخصة مزاولة نشاط الأسر المنتجة، وإصدار وتجديد رخصة اللوحات الإعلانية، وإصدار رخصة حفرية لتمديد خدمات الكهرباء والمياه، وأتاحت إمكانية إصدار وتجديد والاستعلام عن الشهادات الصحية.

ووفرت الوزارة خلال إجازة عيد الفطر عبر بوابة “بلدي” إمكانية (تجديد، إلغاء، نقل ملكية، تعديل نشاط،) وذلك للرخص المهنية، وفيما يخص الرخص الإنشائية أتاحت خدمات (تجديد، إضافة وتعديل مكونات البناء، نقل ملكية رخصة بناء، إصدار شهادة إتمام بناء، إضافة إلى إمكانية إصدار رخصة هدم بناء، رخصة تسوير، رخصة ترميم، رخصة بناء جديدة، وأيضاً إعادة طباعة رخصة البناء).

وأتاحت الوزارة لأصحاب الفنادق إمكانية إصدار تصاريح لإسكان الحجاج بناء على الاشتراطات اللازمة خلال إجازة العيد، إضافة إلى إتاحة إمكانية الاستعلام عن المعاملات على مواقع الأمانات، وخدمة الدفع الإلكتروني طريق سداد سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، التي تسهل تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت من خلال عدة قنوات للسداد.

ومن ضمن الخدامات التي تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك خدمات المراكز الإعلامية للأمانات والبلديات التي تقوم ببث ونشر الأخبار والتقارير الصحفية المصورة، إضافة إلى حسابات الأمانات والبلديات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر جميع فعاليات الأمانات والرد على جميع الاستفسارات التي تصلها، وأتاحت إمكانية استخدام المنصات التفاعلية الخاصة باستقبال الشكاوى والاقتراحات.

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