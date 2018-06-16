الطائف.. إصابة 11 من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق الشفا 

الطائف – فيصل العتيبي:

أُصيب 11 شخصاً من عائلة واحدة (سبع نساء وثلاثة أطفال ورجل) بإصابات متفاوتة إثر اصطدام مركبتهم بمركبة أخرى يقودها شخص آخر في تقاطع على طريق الشفا مقابل منتزه الحدبان.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً عن وجود حادث تصادم وقع بين مركبتين إحداهما تقل عائلة؛ مما خلف وراءه عدداً من الإصابات وذلك على طريق الشفا في التقاطع المقابل لمنتزه الحدبان.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغاً بذلك، وبدورها قامت بتوجيه ٨ فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف: عند وصول أول فرقة لموقع الحدث تبين أن بالموقع ١٢ حالة منها ١١ حالة لعائلة وطرف آخر بمفرده، مشيراً إلى أن الفرق الإسعافية تعاملت بكل مهنية وذلك بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم جميعاً حيث إن جميع الحالات مستقرة، وعلى الفور تم التنسيق لنقل العائلة كاملةً والمكونة من سبع نساء وثلاثة أطفال ورجل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما نقل الطرف الآخر لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.