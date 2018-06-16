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سفارة المملكة بطوكيو: لا إصابات أو وفيات بين السعوديين في زلزال اليابان

تواصل – الرياض:

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو إنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفاة، ولله الحمد، لأي من المواطنين السعوديين عقب الزلزال الذي وقع اليوم، وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وجرح العشرات في الزلزال الذي ضرب مدينة أوساكا غرب اليابان، وبلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وقالت السفارة في بيان لها “وقوع زلزال صباح اليوم الاثنين الموافق 18/6/2018م، في مدينة أوساكا بقوة 6 درجات، ولم تسجل جراء ذلك أي إصابة أو وفاة ولله الحمد لأي من المواطنين السعوديين.”

وأضافت السفارة في بيانها، “في الحالات الطارئة لا قدر الله يرجي التواصل مباشرة مع شؤون المواطنين بالسفارة السعودية في طوكيو على الرقم التالي:

09055833862 أو رقم الملحقية الثقافية للطوارئ 08079601536، وحفظ الله الجميع من كل مكروه.”

وأكدت الملحقية الثقافية في اليابان، “بحمد لله لم تتلق الملحقية الثقافية في اليابان أي حالة طارئة من الدارسين والمبتعثين السعوديين ومرافقيهم، ندعو الله أن يحفظ الجميع في دولة اليابان.”

وطالبت الملحقية الثقافية المواطنين السعوديين في اليابان أخذ الاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الزلازل لا قدر الله.

الزلزال ضرب “أوساكا” التي تعد أكبر مدينة غرب اليابان خلال وقت الذروة الصباحية، وعطل وسائل المواصلات.

وأظهرت لقطات فيديو ركاباً ينزلون من القطارات على الخطوط بين المحطات بعد توقف حركة قطارات، وأعلن عدد من المصانع الكبرى توقيف العمل.