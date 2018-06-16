بدء القبول في جامعة الأمير سطام بالخرج ..الأحد القادم

تواصل – واس

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر ، للعام الجامعي 1439 – 1440 هـ ، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد http://rbu-admit.edu.sa/ ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء 19-10-1439هـ .

وتتيح بوابة القبول الإلكترونية الاطلاع على الدليل الإرشادي والتعرف على التخصصات المتاحة للطلاب وشروط القبول فيها ، وتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة الإلكتروني في الوقت المحدد ، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول،والاطلاع على نتائج القبول وفق برنامج زمني مجدول .