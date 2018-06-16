فاجعة في «المراحبة».. تفاصيل وفاة زوجين وطفلتيهما في حريق مروع

تواصل – مكة المكرمة:

شهدت قرية الصرح بالمراحبة شمال شرق القنفذة، فجر أمس الأحد، حادثة مفجعة راح ضحيتها زوجان وطفلتاهما في حريق مروع اندلع داخل مسكنهم، ونجا من الحادث الأليم ثلاثة أطفال (بنتان وولد).

وعمت القرية حالة من الحزن والأسى في ثالث أيام العيد بعد أن استيقظت على وقع المأساة الحزينة التي أحالت القرية التي تبعد عن القنفذة نحو 25 كيلومتراً إلى مأتم كبير.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن 3 أطفال كانوا موجودين خارج المنزل نجوا من الحريق.

وأضاف أن الدفاع المدني في القنفذة تلقى بلاغاً عن حريق في منزل بقرية الصرح، وفي الحال تم تحريك فرق إطفاء وإنقاذ إلى الموقع وعند الوصول كانت سحب الدخان الكثيفة تملأ وتغطي أرجاء المنزل المكون من دور واحد.

وتابع العقيد سرحان أن فرق الإطفاء والإنقاذ بدأت على الفور تنفيذ مهماتها فوراً في إخماد النيران المندلعة في مجلس بمدخل المنزل. وبالتزامن مع عمليات التعامل مع النيران وإطفائها اقتحمت فرقة من المنقذين الأدخنة واللهب بحثاً عن ناجين محتجزين وسط الدخان وألسنة اللهب في الغرف الداخلية.

وأشار متحدث مدني مكة المكرمة أن فرق الإنقاذ عثرت على طفلة (11 عاماً) ملقاة على الأرض وقد فارقت الحياة متأثرة بالاختناق في ممر بمدخل المجلس، وقريباً منها في مدخل غرفة طفلة أخرى (12 عاماً) ملقاة على الأرض ومتأثرة بحالة اختناق فارقت على إثرها الحياة.

وتابع أن فرق الإنقاذ واصلت بحثها عن ناجين وسط النيران، وعثرت على الأب (39 عاماً)، والأم (35 عاماً) ملقيين على الأرض قرب غرفتهما ومتأثرين بحالة اختناق شديدة تُوفيا على إثرها.

واستطرد العقيد سرحان بقوله: إن 3 من أفراد الأسرة نجوا من الحادثة (طفلان وطفلة) كانوا خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق، مؤكداً أن عمليات التحقيق قائمة وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، فيما تم نقل أفراد الأسرة الأربعة المتوفين إلى المستشفى.