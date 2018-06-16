خلال 22 يوماً.. توقيف 89 متهماً من 9 جنسيات في قضايا أمن دولة

تواصل – الرياض:

أوقفت رئاسة أمن الدولة 89 مشتبهاً بهم في قضايا تمس الأمن الوطني، يحملون 9 جنسيات مختلفة؛ وذلك خلال 22 يوماً من رمضان الماضي، ليخضعوا حالياً لإجراءات التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأظهرت «نافذة تواصل» المخصصة للتواصل ما بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، من قائمة محدثة لعدد الموقوفين لديها، أن النسبة الأعلى لعدد الموقوفين الأخيرين، كانوا مواطنين سعوديين، تلتهم الجنسية اليمنية ثم الجنسية الفلبينية.

وارتفع عدد الموقوفين بسجون المباحث وفق التحديث الأخير إلى 5400 موقوف ما بين موقوفين لإجراءات التحقيق وما بين مدانين ينفذ بحقهم الحكم الصادر من الجهات العدلية.

يذكر أن «نافذة تواصل» بوابة إلكترونية تقدم معلومات كاملة وبشفافية عالية عن الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية تمس الأمن القومي للمملكة، حيث تساهم في تقوية أواصر العلاقات الأسرية بين الموقوف وذويه، وهي إحدى الوسائل التي تساعد في تواصل ذوي الموقوفين في سجون المباحث مع ذويهم عبر الصوت والصورة.

إضافة إلى تقديم خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لذوي الموقوف، كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج المؤقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة، أو الأفراح كحضور مناسبة زواج أو مناسبة عائلية، إضافة إلى إمكانية تواصل ما بين الموقوف وذويه ومحامٍ.