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«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة ورياح بالشرقية والوسطى
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تواصل – واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي ( مكة المكرمة – المدينة المنورة )، ورياح سطحية نشطة على المنطقة الشرقية والوسطى . فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية حتى منطقة تبوك.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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