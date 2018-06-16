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الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس إيرانية محملة بعبوات متفجرة

الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس إيرانية محملة بعبوات متفجرة
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تواصل – وكالات:

أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة “درون” إيرانية الصنع، تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث العميد عبدالرحمن اللحجي، إن “قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار محملة بعبوات متفجرة في منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي”.

وأضاف اللحجي؛ وفقاً لموقع “سبتمبر نت”، أمس الأحد، أن “الميليشيا الانقلابية حاولت التجسس ورصد تحركات الجيش الوطني في الجبهة، لكن بحمد لله تم إسقاطها”، مشيراً إلى أن “الميليشيا تعيش في انهيار تام”.

وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي معارك ضارية في الساحل الغربي وصلت خلالها أمس إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من مطار الحديدة الدولي وتحاصر الميليشيا فيه من عدة جهات تمهيداً لاقتحامه وتطهيره من عناصرها التي تتحصن فيه.

وتضيق قوات الجيش الوطني الخناق على ميليشيا الحوثي في المطار، وتفرض سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة به من عدة جهات.

ومن جهة أخرى، حررت قوات الجيش الوطني، الأحد، السلاسل الجبلية المطلة على مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية نفذها أبطال الجيش.

وأكد العميد ياسر الحارثي، أن “الجيش الوطني تمكن من التقدم والوصول إلى مفرق مركز المديرية، والسيطرة على السلاسل الجبلية المطلة على مركز المديرية”.

وأضاف “وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع أكثر من 22 عنصراً من الميليشيا وجرح العشرات، وأسر عدد منهم، وفرار بقية عناصر الميليشيا”.

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