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العرضيات.. مواطنون يقودون الأمن للقبض على مروجي مخدرات

العرضيات.. مواطنون يقودون الأمن للقبض على مروجي مخدرات
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تواصل – فريق التحرير:

حاصر مواطنون من سكان قرى “قنونا” التابعة لمحافظة العرضيات، مجموعة من الأفارقة يقيمون بمنطقة جبلية وعرة ويمتهنون تصنيع وترويج المخدرات؛ حتى تم القبض عليهم بواسطة جهات الأمن.

وضاق سكان قنونا ذرعاً بمجموعة من الإثيوبيين يعملون في تصنيع والترويج للمخدرات ويستخدمون أسلحة نارية، ويتنقلون من موقع لآخر؛ وهو ما صعّب من مهمة القبض عليهم من قبل مكافحة المخدرات بعد التقدم ببلاغات رسمية.

إلا أن أهل القرى من المواطنين، قاموا برصد تحركاتهم ومن ثم محاصرتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بدورها بالقبض عليهم وعُثر معهم على كمية من المسكرات والمخدرات.

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