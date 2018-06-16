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الجيش الليبي يشن غارات تستهدف الميليشيات في مواقع النفط (فيديو)

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تواصل – وكالات:

شنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية هجوماً لطرد الميليشيات من المواقع النفطية في منطقة الهلال النفطي؛ وذلك وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأكد الجيش الليبي أن قواته شنت غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية في شرق البلاد.

ووفقاً لـ”بيان الجيش” فقد حاولت تلك الجماعات الخميس الماضي مهاجمة ميناء رأس لانوف وميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي التي شهدت أعمال عنف مشابهة بين عامي 2016 و2017.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الضربات الجوية استهدفت أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات المسلحة استقدامها إلى مناطق الهلال.

ونشرت القوات الليبية تدوينة قالت فيها إنها تستعد لعملية عسكرية تشمل الهلال النفطي وجبال الهروج ومناطق أخرى أطلق عليها الرمال المتحركة يشارك فيها 5 آلاف جندي مع سلاح الجو وهي الأكبر منذ انطلاق عملية الكرامة.

وتمكنت قوات الجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد، من السيطرة بشكل تام على المنطقة الممتدة من مستشفى شيحا إلى مدرسة الانتصار والمناطق والشعبية المطلة على الوادي الشعبية الفوقية بمدينة درنة.

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