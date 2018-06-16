الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلاسل جبلية شمالي صعدة

تواصل – واس:

فرضت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على سلاسل جبيلة مطلة على مركز مديرية باقم ‏شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية.‏

ونقل موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت “عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي تأكيده وصول قوات الجيش إلى ‏مفرق مركز المديرية، والسيطرة على سلسلة جبال الوعواع المطلة على مركزها وبمساحة واسعة ‏لأكثر من عشرة كيلومترات.‏

وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع أكثر ‏من 22 عنصراً من الميليشيا، وجرح العشرات وأسر عدد منهم واستعادة الأسلحة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية منهم وفرار الباقين من ‏المعارك وسط انهيار لمعنوياتهم.

وأفادت المصادر الميدانية أن قوات الجيش اليمني قامت بإسعاف جرحى الميليشيا الذين تركتهم قيادتهم في المواقع ولم تكترث لهم.