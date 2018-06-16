الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلاسل جبلية شمالي صعدة

تواصل – واس:
فرضت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على سلاسل جبيلة مطلة على مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية.
ونقل موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت “عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي تأكيده وصول قوات الجيش إلى مفرق مركز المديرية، والسيطرة على سلسلة جبال الوعواع المطلة على مركزها وبمساحة واسعة لأكثر من عشرة كيلومترات.
وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع أكثر من 22 عنصراً من الميليشيا، وجرح العشرات وأسر عدد منهم واستعادة الأسلحة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية منهم وفرار الباقين من المعارك وسط انهيار لمعنوياتهم.
وأفادت المصادر الميدانية أن قوات الجيش اليمني قامت بإسعاف جرحى الميليشيا الذين تركتهم قيادتهم في المواقع ولم تكترث لهم.