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بالصور.. رئيس هيئة الأركان يزور مصابي القوات المسلحة
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تواصل – واس:

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ونقل معاليه خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مشيداً بالتضحيات الغالية التي يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، وأن بطولاتهم وتضحياتهم عز وفخر للوطن.

وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم، أكد المصابون أن أرواحهم فداء للوطن لحماية كل شبر من أرض الوطن.

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