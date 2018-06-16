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الطيران المدني الكويتي يعلن عودة حركة الملاحة الجوية

الطيران المدني الكويتي يعلن عودة حركة الملاحة الجوية
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها إثر تحسن مستوى الرؤية بعد أن كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب حالة الغبار اليوم.

وأوضح مدير الملاحة الجوية في الإدارة عماد السنعوسي أن الحركة في المطار من هبوط وإقلاع للطائرات عادت إلى طبيعتها بعد تحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وكان الطيران المدني الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي غير مستقرة بسبب الأحوال الجوية.

ويتأثر طقس الكويت وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بانخفاض الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، مع نشاط في الرياح تكون شمالية غربية مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية وتزيد سرعتها على 70 كيلومتراً في الساعة.

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