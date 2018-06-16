قوات الدفاع الجوي ترصد صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه جازان

تواصل – واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن/ تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الواحدة وتسعة وثلاثين دقيقة (39ر13) من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط الصاروخ في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة ولله الحمد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.