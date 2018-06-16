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الباحة.. وفاة وإصابة 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم

الباحة.. وفاة وإصابة 6 أفراد من عائلة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم
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تواصل – الباحة:

شهدت منطقة الباحة فجر اليوم الأحد، حادثاً مرورياً مروعاً أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة؛ وذلك أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم، على الطريق الرابط بين الحجرة والليث، وتحديداً في مركز الجرين.

ووفقاً للناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني؛ فإن غرفة العمليات ورد إليها بلاغ في تمام الساعة 1:35 صباح الأحد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة صغيرة وشاحنة بجوار الخط بطريق الحجرة – الجرين.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة إسعافية لموقع الحادث تبين وجود 6 حالات، منها حالتا وفاة و4 إصابات، ثلاث منها خطيرة وأخرى متوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى قلوة العام، حيث تم نقل إصابتين خطيرتين والإصابة المتوسطة عن طريق فرق الهلال الأحمر، وتم نقل إصابة خطيرة عن طريق إسعاف الصحة.

وروت مصادر أن شاباً كان يقود سيارة من نوع “سوناتا” ليعود من محافظة قلوة بعد زفاف أخته، بوالدته وأخته الأخرى وأبناء أخته (ولدين وبنت) تتراوح أعمارهم من سنة ونصف إلى تسع سنوات، إلى منزلهم بوادي سيال، ليصطدم بشاحنة متوقفة بجانب الطريق في مركز الجرين التابع لمحافظة الحجرة.

وأضافت أن الحادث أدى إلى وفاة والدة الشاب وأخته في مكان الحادث، فيما تم نقل السائق وأبناء أخته الثلاثة إلى مستشفى قلوة العام، وتم تحويل السائق إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لصعوبة حالته، وأما الأطفال فكانت حالتهم متوسطة ومستقرة.

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