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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«القطامي»: الزواج في شهر شوال.. مستحب وسُّنة وتحصيل للبركة

«القطامي»: الزواج في شهر شوال.. مستحب وسُّنة وتحصيل للبركة
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تواصل – الرياض:
قال الداعية ناصر القطامي أمام وخطيب جامع الملك عبدالله بحي الرحمانية شمال مدينة الرياض، من عقد النية للزواج، وأراد إدراك السُّنة وتحصيل البركة فعليه بالزواج في شهر شوال؛ لما ورد عن استحباب الزواج في هذا الشهر.
جاء ذلك في تغريدة للقطامي في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها، “لمن عقد نية الزواج وأراد إدراك السُّنة وتحصيل البركة فعليه بالزواج في شهر شوال. ”
واستدل “القطامي” بما ورد عن السيدة عائشة، “قالت أُمُّنا عائشة: تزوّجني ﷺ في شوال، وكانت تَستحب التزويج في شوال. “صحيح مسلم”، وعلّق الإمام النووي في شرحه على الصحيح: يُستحب الزواج في شهر #شوال.

 

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