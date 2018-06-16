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جولات رقابية على دور الإيواء ووكالات السفر في الطائف

جولات رقابية على دور الإيواء ووكالات السفر في الطائف
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تواصل – واس:

كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، جولاتها الميدانية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات والفلل والنزل السياحية؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، وتطبيقها للائحة الاشتراطات، وتقديم مستوى الخدمات المطلوب لكل فئة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، أن المفتشين يتابعون قطاع الإيواء السياحي ووكالات السفر، من خلال جولات رقابية ميدانية مستمرة على المرافق كافة التي تقدم الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن الفنادق وعمائر الشقق والأجنحة المفروشة والمنتجعات السياحية يتم مراقبتها للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة المطلوبة في هذه المرافق، ويتم مباشرة الشكاوى التي ترد من بعض المستفيدين من الخدمات السياحية عبر مركز الاتصال السياحي 19988.

وأكد أن الهيئة تدعم المستثمرين في القطاع السياحي، كما تحافظ على حقوق النزلاء والسياح بما يضمن الارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة لزوار الطائف بوصفها من أهم مدن السياحة المحلية، مفيداً أن الهيئة تعمل على تعزيز هذه الخدمات بما يفتح خيارات واسعة أمام راغبي زيارة الطائف.

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