«الخضيري للمواطنين»: احذروا سماسرة الطب

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حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، المواطنين من الانخداع والانجرار وراء إعلانات العلاج في الخارج، إلا إذا كانت هناك نصيحة من الطبيب المباشر الموثوق فيه.

وقال “الخضيري” في تغريدة له على “تويتر”: “لا تصدق أي دعاية للعلاج بالخارج الا اذا نصحك بها طبيبك المباشر لحالتك وموافقتة ولاتنخدع للدعايات”.

وتابع قائلا: “لاأنصح احد بالسفر للعلاج بالخارج عبر سماسرة مكاتب تجارية فسماسرة الطب ينتشرون بكل بلد، حتى مستشفيات أوربا وأمريكا، من أجل الحصول على سمسرة وسعي مقابل (توهيق المريض ووعود كاذبة) بلامصداقية”.