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وفاة شخص وإصابة 37 في انقلاب حافلة على طريق الدمام

وفاة شخص وإصابة 37 في انقلاب حافلة على طريق الدمام
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تواصل – مكة المكرمة:

تُوفي شخص وأصيب 37 آخرون إثر تعرض حافلة نقل جماعي قادمة من مكة المكرمة لانقلاب مروع على طريق الدمام بالقرب من محافظة السعيرة.

ووقع الحادث ثاني أيام عيد الفطر أثناء قدوم الحافلة التي تُقل معتمرين من جنسيات مختلفة قادمين من مكة إلى المنطقة الشرقية.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الموقع فور وقوع الحادث، وفتحت الجهة المعنية ملفاً كاملاً عن الأسباب التي أشارت إلى نعاس سائق الحافلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة حفر الباطن ناصر الغرابي، أن إدارة الطوارئ والأزمات تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب على طريق الدمام بالقرب من محافظة السعيرة.

وأكد أنه تم توجيه 7 فرق طبية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود عدد كبير من الإصابات المتفرقة منها 8 إصابات خطرة و5 متوسطة الخطورة، في حين كانت بقية الإصابات بسيطة، وجرى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لجميع المصابين.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حفر الباطن بحسب حالاتهم، حيث تم نقل 18 حالة لمستشفى السعيرة، و12 حالة لمستشفى الملك خالد، و5 حالات لمستشفى القيصومة، وحالتين للمستشفى المركزي بحفر الباطن، منوهاً على أنه تم عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وكان مستشفى السعيرة العام قد أعلن حالة الاستنفار الطبي فور وقوع الحادث، بحضور مدير مستشفى السعيرة العام فراج بن مطلق السبيعي وجميع الأطباء من التخصصات الطبية والتمريض.

وكانت الحالات التي استقبلها مستشفى السعيرة 18 حالة بينهم حالة وفاة وحالات حرجة ومتوسطة، خرج منهم 10 حالات بعد التأكد التام من صحة سلامتهم وتقديم العناية الطبية لهم.

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