«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للغبار والأتربة على الرياض و«الشرقية»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً لمنطقتي الرياض والشرقية، محذراً من حالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الحالة تبدأ في الرياض من 16:15 وتنتهي 20:00 مساء اليوم الأحد لتشمل (مدينة الرياض، والخرج، ورماح، والطريق الواصل بين الرياض والدمام، والرياض والقصيم).

وأضافت الهيئة أن الحالة في المنطقة الشرقية يُتوقع أن تبدأ في 16:30، وتنتهي في 20:00 مساء، لتشمل (الأحساء والدمام والخبر والجبيل، والقيصومة والخفجي والطريق الواصل بين الرياض والدمام).