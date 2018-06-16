شؤون المسجد النبوي تعلن عن موعد انطلاق الدورة التأصيلية الصيفية

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة شؤون التدريس، عن الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي التي تنطلق يوم السبت 9-10 -1439هـ إلى يوم السبت 23-10-1439هـ، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك في التوسعة السعودية الأولى بين بابي عمر وعثمان رضي الله عنهما.

وتتضمن الدورة في الأسبوع الأول شرح “نخبة الفكر” لابن حجر، وشرح “العقيدة الطحاوية” للطحاوي، وشرح “مقدمة في أصول التفسير” لابن قاسم، وشرح “نظم الورقات” للعمريطي, فيما يتضمن الأسبوع الثاني شرح كتاب “التسهيل في الفقه” للبعلي، ويوم الإثنين شرح الزكاة والصيام والحج ويوم الثلاثاء شرح كتاب البيع إلى نهاية باب الهبة، ويوم الأربعاء شرح كتاب الوصايا إلى نهاية باب أمهات الأولاد ويوم الخميس شرح كتاب النكاح إلى نهاية كتاب النفقات ويوم الجمعة شرح كتاب الجنايات إلى نهاية كتاب الحدود ويوم السبت شرح كتاب الأطعمة إلى نهاية الكتاب .

ودعت الرئاسة الراغبين إلى التسجيل في الدورة عن طريق الموقع الالكتروني:

‏‪http://eservies.wmn.gov.sa/TRS/TRS_0007.aspx‬ .

يذكر أنه ستكون هناك شهادات حضور واجتياز للمتميزين والمواظبين، إضافة إلى نقل مباشر لمصلى النساء.