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«الشؤون البلدية» تخصص 64 ألف كادر بشري لـ «خدمات النظافة» خلال العيد

«الشؤون البلدية» تخصص 64 ألف كادر بشري لـ «خدمات النظافة» خلال العيد
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 تواصل – فريق التحرير:

جندت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانات المناطق والمحافظات، خلال أيام عيد الفطر المبارك، 64 ألفاً من الكوادر البشرية لأعمال النظافة، تدعمهم 885 آلية لتقديم خدمات النظافة العامة خلال إجازة العيد المبارك على مستوى المملكة.

كما خصصت الوزارة 2547 عامل مكافحة، و632 مراقباً ومشرفاً لتقديم ومتابعة عمليات الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات العامة تدعمهم 2820 آلية و731 فرقة مكافحة.

وقام المراقبون الصحيون وأخصائيو صحة البيئة في الأمانات والبلديات بتنفيذ 2166 جولة ميدانية، تشمل 5688 منشأة ومحلاً لإنتاج وتداول الأغذية والأطعمة به في اليوم الواحد.

وشددت الوزارة على توفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في مواقع صلاة العيد والاحتفالات؛ استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات سنوياً في معايدة أبناء المملكة ومشاركتهم أفراح العيد وإدخال البهجة والسرور على الجميع من خلال الفعاليات التي تشرف على تنظيمها.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اهتمامها البالغ لتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات التي تستضيف الأنشطة الاحتفالية وتجهيزها بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعة فعاليات العيد في جميع المواقع.

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