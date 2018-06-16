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تقديم انطلاقة مهرجان «العسل الدولي 11» بالباحة مطلع شهر ذي القعدة

تقديم انطلاقة مهرجان «العسل الدولي 11» بالباحة مطلع شهر ذي القعدة
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تواصل – واس:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشر، تقديم موعد انطلاق المهرجان مطلع شهر ذي القعدة.

وأوضح رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم، أن المهرجان يحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مبيناً أن من مهام جمعية النحالين التعاونية تنظيم مهرجاناً دولياً سنوياً للعسل في منطقة الباحة، لربط الصورة الذهنية بمنتج العسل بالمنطقة لما تتمتع به من غطاء نباتي وبيئة مناسبة لإنتاجه.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات العلمية والترفيهية المصاحبة في الفترة من 1 – 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي؛ وذلك في حديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان.

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