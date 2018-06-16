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رغم عقوبات ترامب .. تقرير إيراني يزعم ارتفاع صادرات بلادهم لأمريكا 450%

رغم عقوبات ترامب .. تقرير إيراني يزعم ارتفاع صادرات بلادهم لأمريكا 450%
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تواصل – متابعات:

زعم تقرير أعدّته إدارة الجمارك الإيرانية ارتفاع صادرات الأغذية الإيرانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 450%، على رغم تصاعد التوتر السياسي بين واشنطن وطهران؛ وفقاً لـ”الحياة”.

وبحسب مراقبين فمن الواضح يأن السياسة المتشددة التي ينتهجها ترامب إزاء طهران، منذ تنصيبه رئيساً في 20 يناير 2017، لم تقوّض الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران.

لكن التقرير الذي أعدّته إدارة الجمارك الإيرانية يفيد بأن صادرات البلاد إلى أمريكا بلغت 77 طناً، بقيمة 1.3 بليون دولار، في الشهر الماضي، وبزيادة مقدارها 450% مقارنة بـالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وقال محمود بزاري، مدير مكتب الصادرات لدى «منظمة الترويج التجاري»، إن المنظمة تُعدّ لمزيد من الصادرات الزراعية والغذائية الإيرانية إلى السوق الأمريكية.

وذكر أن غالبية العلامات التجارية، الزراعية والغذائية، في إيران تصدّر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يمنح قيمة مضافة مرتفعة للعلامات التجارية الإيرانية.

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