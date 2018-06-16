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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة «يوم الدستور»

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة «يوم الدستور»
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني فاور، رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس داني.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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