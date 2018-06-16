القبض على امرأة طعنت شخصين داخل متجر جنوب فرنسا

تواصل – وكالات:

أصيب شخصان، اليوم الأحد، بجروح جراء طعنهما بمشرط داخل “متجر” في مدينة “سيين سور مير” جنوب فرنسا على يد امرأة.

وبحسب النيابة في مدينة تولون، فقد تم إيقاف المرأة التي نفذت الحادث وجاري التحقيق معها.

وأوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصاً أصيب في الصدر وأودع المستشفى، كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة.

وعلّق النائب العام قائلاً: “يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية”، موضحاً: “هذا لا يعني أنها ليست متطرفة”.

ويجري تفتيش منزل المعتدية، الأحد، خصوصاً لمعرفة “ما إذا كانت لديها صلات بداعش”، بحسب النائب العام.

وأضاف: “لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها في كل حال رهيبة”.