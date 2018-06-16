«المرور» يكشف عن 8 خدمات إلكترونية جديدة

تواصل – الرياض:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن ثمانية مشروعات جديدة يتم العمل عليها؛ للتحول بشكل كامل نحو الخدمات الإلكترونية.

ووفقاً لـ “المدينة” فقد أوضحت الإدارة أن المشروعات الثمانية تضمنت: الاعتراض الإلكتروني ونقل الملكية عن طريق الأفراد، وبلاغ المفقودات، والاستعلام عن بيانات الحوادث، والاستعلام عن بيانات السيارات المحتجزة، فضلاً عن المزاد الإلكتروني للوحات، والتفويض الإلكتروني لمراجعة المرور، وخدمة استبدال اللوحات، وتسجيل البطاقات الجمركية.

وأكدت ارتفاع نسبة التقيد بربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة؛ وهو ما يعني زيادة الوعي بمخاطر هاتين المخالفتين.