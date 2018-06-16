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لماذا تحدث معظم الولادات خلال ساعات الليل؟.. دراسة علمية تجيب

لماذا تحدث معظم الولادات خلال ساعات الليل؟.. دراسة علمية تجيب
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أجرتها جامعة لندن إلى أن 7 من أصل 10 ولادات تحدث خارج نطاق الفترة التي تتراوح بين التاسعة صباحاً والخامسة مساء ليصبح الوقت الأكثر شيوعاً للولادة عند الساعة الرابعة صباحاً.

ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة ” PLOS One “، أن الوقت واليوم اللذين يمكن أن تلد فيهما النساء، قد يختلفان اختلافاً كبير، اعتماداً على كيفية بدء المخاض وطريقة الولادة.

ووجد الباحثون أن الولادات تحدث على الأرجح بين الساعة الواحدة و6:59 صباحاً، لتصل إلى ذروتها عند الساعة الرابعة صباحاً. وكانت الولادات أكثر احتمالاً للحدوث خلال أيام العمل، حيث وجد الباحثون أن 28.5% من تلك الولادات، حدثت في الفترة ما بين التاسعة صباحاً حتى 4.59 مساء.

أما باقي الولادات، فكانت تحدث خلال الساعات نفسها في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية أو ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة 8:59 صباحاً في أيام العمل.

وقال الباحثون إن هذا أول تحليل وطني يبحث في جميع جوانب وقت الولادة في إنجلترا، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة كلية لندن (UCL) والهيئة الوطنية للولادة (NCT).

وقال قائد الدراسة، الدكتور بيتر مارتن، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “أظهرت التجارب طويلة الأجل والأبحاث من مناطق أخرى، أن الولادات البشرية الطبيعية هي الأكثر احتمالاً للحدوث أثناء الليل أو الساعات الأولى من الصباح. وقد يكون ذلك جزءاً من تراثنا البشري، حيث عاش أجدادنا في مجموعات كانت نشطة ومشتتة خلال النهار، وتجمعوا للراحة ليلاً”.

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