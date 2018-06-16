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وفاة 4 من أسرة واحدة في حريق مروع بمنزل بالقنفذة.. الأب والأم وطفلتان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي فجر اليوم أربعة أفراد من أسرة واحدة جراء حريق اندلاع في منزلهم بقرية الصرح التابعة لمحافظة القنفذة، وقد تمكن الدفاع المدني من إخماد النيران المشتعلة داخل المنزل.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدني القنفذة باشر فجر اليوم حريقاً اندلع بمنزل لأسرة مكونة من سبعة أشخاص بقرية الصرح شرق محافظة القنفذة.

وأضاف: تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ وعند والوصول لموقع الحادث كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الاحتراق المنبعثة من منزل الأسرة المكون من دور واحد، وعلى الفور باشر فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق المندلع في مجلس بمدخل المنزل، وبالتزامن مع عمليات الإطفاء اقتحمت فرق الإنقاذ المنزل المكتظ بالأدخنة مع ارتفاع في درجات الحرارة بحثاً عن ناجين احتجزتهم سحب الدخان وألسنة اللهب في الغرف الداخلية من المنزل.

وتابع مع عمليات البحث عثرت فرق الإنقاذ على طفلة (11) سنة وأخرى (12) سنة والأب والأم قد توفاهم الله، فيما كان ثلاثة من أفراد الأسرة نجوا من الحادث طفلان أحدهما في بداية العقد الثاني من العمر، وطفلة خمس سنوات كانوا خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق.

وأكد أن عمليات التحقيق قائمة، وتم استدعاء الادلة الجنائية بينما تم نقل أفراد الأسرة الأربعة المتوفين إلى المستشفى.

 

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