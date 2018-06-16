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الغذاء والدواء: «بقايا المبيدات» ضمن الحدود المسموح بها في التمور

الغذاء والدواء: «بقايا المبيدات» ضمن الحدود المسموح بها في التمور
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج تحاليل أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء على 165 عيّنة من 42 مصنعاً للتمور في 17 مدينة ومحافظة بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1439هـ، مطابقة 89.1% من العينات للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في الأغذية، بينما تبين أن 10.9% من العينات غير مطابقة.

وأظهرت نتائج التحاليل تواجد مبيد Carbendazim ومبيد Ethion في بعض عينات التمور، وهي من المبيدات التي تحظر وزارة البيئة والمياه والزراعة استخدامها.

وتأتي الزيارات الرقابية لمصانع التمور استمراراً لجهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في خفض نسبة بقايا المبيدات في الأغذية من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات، الذي يتضمن جولات رقابية روتينية على جميع مصانع التمور في المملكة لسحب عينات عشوائية منها وتحليلها بهدف الكشف عن مستويات بقايا المبيدات بها ومقارنتها بالحدود المسموح بتواجدها دولياً ومحلياً واتخاذ الإجراءات النظامية على العينات غير المطابقة؛ وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية الذي تم تدشينه بداية 1439هـ.

ويتم خلال الزيارات التفتيش على مرافق المصنع كافة، والتأكد من التزامه بتطبيق الاشتراطات، واتخاذ الإجراءات على مصانع التمور التي أظهرت نتائج تحليل العينات التي سحبت منها احتواءها على بقايا مبيدات بنسب متجاوزة للحدود المسموح بها.

وشملت الإجراءات المتخذة بحق المصانع المخالفة إخطارها بالعينات المخالفة، وضبط وحجز العينات، والقيام بزيارة أخرى للمصانع للتأكد من الإجراءات التصحيحية المتخذة وسحب عينات للتأكد، إضافة إلى أخذ تعهدات خطية من المصانع التي احتوت على عينات مخالفة بعدم تكرار المخالفة والالتزام بسلامة المنتجات ومطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق بنسب بقايا المبيدات.

ويمثل هذا الإجراء امتداداً لما تقوم به الهيئة ضمن برامج رصد ومراقبة بقايا المبيدات في الأغذية الذي يركّز على تقييم مدى تلوث الأغذية في المملكة بالمبيدات وتحديد الأغذية الأكثر تلوثاً بها ومصادرها، إضافة إلى الكشف عن استخدام المبيدات غير المسجلة والمحظورة في الأغذية المحلية والمستوردة؛ وبالتالي الحد من بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية.

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