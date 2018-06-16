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انتصارات جديدة للجيش اليمني غربي تعز

انتصارات جديدة للجيش اليمني غربي تعز
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تواصل – واس:
أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في معركته ضد ‏ميليشيات الحوثي الإيرانية غربي محافظة تعز.‏
ووفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية “سبتمبر نت” أكدت مصادر أن قوات الجيش التابعة للواء ‏‏17 مشاة سيطرت على مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة، وعلى أجزاء ‏كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة بمديرية مقبنة.‏
وأفادت المصادر أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر ‏الميليشيا الحوثية، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية نزعت 15 لغماً أرضياً ‏زرعتها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي تم تحريرها.‏

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