تواصل – واس:
أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في معركته ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية غربي محافظة تعز.
ووفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية “سبتمبر نت” أكدت مصادر أن قوات الجيش التابعة للواء 17 مشاة سيطرت على مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة، وعلى أجزاء كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة بمديرية مقبنة.
وأفادت المصادر أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر الميليشيا الحوثية، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية نزعت 15 لغماً أرضياً زرعتها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي تم تحريرها.
انتصارات جديدة للجيش اليمني غربي تعز
تواصل – واس: