انتصارات جديدة للجيش اليمني غربي تعز

تواصل – واس:

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في معركته ضد ‏ميليشيات الحوثي الإيرانية غربي محافظة تعز.‏

ووفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية “سبتمبر نت” أكدت مصادر أن قوات الجيش التابعة للواء ‏‏17 مشاة سيطرت على مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة، وعلى أجزاء ‏كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة بمديرية مقبنة.‏

وأفادت المصادر أن قوات الجيش أسرت ثلاثة من عناصر ‏الميليشيا الحوثية، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية نزعت 15 لغماً أرضياً ‏زرعتها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي تم تحريرها.‏