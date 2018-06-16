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السلطات الروسية تكشف سبب حادث دهس موسكو.. خطأ عفوي من السائق

السلطات الروسية تكشف سبب حادث دهس موسكو.. خطأ عفوي من السائق
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تواصل – وكالات:

كشفت التحقيقات مع سائق التاكسي، الذي تسبب في حادث دهس بموسكو خلف 8 مصابين أمس السبت، أسباب الحادث، وقال السائق أنه خلط بين دواستي الفرامل والبنزين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة، واندفاعها بسرعة إلى الأمام، طبقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية الرسمية.

وأكد السائق، وهو شاب من قرغيزستان (28 عاماً)، أثناء التحقيق معه أنه “لم يخرق قوانين السير قبل ذلك”، قائلاً: “لقد ضغطت على دواسة البنزين، ظننت أني ضغطت على الفرامل.. لم أفهم ماذا وقع”.

كما أكد السائق أنه لا يشرب المسكرات وأنه لم يكن مخموراً، مضيفاً أنه لم يخرق قوانين السير قبل ذلك وكل وثائقه قانونية. وعن محاولة فراره من مكان الحادث، أوضح أن ذلك كان بسبب حالة الهلع، التي انتابته.

وأظهرت مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي وقع فيه الحادث وسط موسكو، كيف عرج السائق بسيارته على الرصيف ليصدم مجموعة من المشجعين ويصيب 8 أشخاص، اثنان من بينهم من المكسيك.

وأكدت مصادر طبية عدم وجود إصابات خطيرة، وأن جميع المصابين يتلقون الإسعافات الضرورية.

وأفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.

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