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رئاسة السودان تكشف سبب وفاة محافظ البنك المركزي في تركيا

رئاسة السودان تكشف سبب وفاة محافظ البنك المركزي في تركيا
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تواصل – وكالات:

أعلنت الرئاسة السودانية اليوم الأحد، عن سبب وفاة محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبدالقادر خلال زيارته إلى تركيا.
وطبقاً لوكالة (ا ف ب)، قالت الرئاسة السودانية في بيان لها، إن الوفاة كانت ناتجة عن أزمة قلبية، دون أن تذكر سبب زيارته لتركيا.

وعبدالقادر من مواليد 1960، تم تعيينه على رأس البنك المركزي السوداني في ديسمبر 2016.

ومنذ توليه منصبه شارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة ساهمت في رفع الحظر التجاري الأمريكي المفروض على السودان منذ عشرات السنوات.

وواجه المركزي السوداني في الأشهر الأخيرة نقصاً حاداً في العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، وخاصة في السوق السوداء.

ومنذ يناير الماضي خفض المركزي السوداني قيمة العملة المحلية مرتين.

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